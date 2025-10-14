Mercatanti cambiano la sosta e la circolazione in centro a Bergamo
DA SAPERE. Bergamo si prepara alla 23esima edizione di Mercatanti, con più di cento bancarelle di prodotti tipici in arrivo da tutta Europa, selezionate su oltre 300 richieste pervenute. Previsti divieti di sosta e modifiche alla viabilità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Bottega degli Intrecci Stole in cashmere, colori d’autunno e quella morbidezza che solo un filato naturale sa dare. Sono perfette per queste giornate che cambiano luce, vento e temperatura. Via Sant’Anna Via Garibaldi 13 ? Spazio espositivo – Via - facebook.com Vai su Facebook
Mercatanti, cambiano la sosta e la circolazione in centro a Bergamo - Bergamo si prepara alla 23esima edizione di Mercatanti, con più di cento bancarelle di prodotti tipici in arrivo da tutta Europa. Lo riporta ecodibergamo.it
Lavori in città, cambiano sosta e circolazione - Arezzo, 22 settembre 2025 – Lavori stradali da lunedì 22 settembre comporteranno con orario continuato fino a sabato 4 ottobre la chiusura al transito veicolare, progressiva e non contemporanea per ... Segnala lanazione.it
Modifiche a sosta e circolazione da lunedì 8 settembre - Da lunedì 8 a martedì 9 settembre scatta in via di San Leo dal civico 6 al civico 18 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso tra le 8:30 e le 17:30 mentre ... Segnala lanazione.it