Merate | lei svenuta strafatta di coca lui in casa a dormire E i figli erano soli in strada scalzi

Merate, 14 ottobre 2025 – I due figli piccoli in mezzo alla strada, a giocare completamente scalzi, la mamma in casa, a sniffare cocaina, fino a stare male. Nei giorni scorsi una quarantenne che abita nella zona del Meratese è stata soccorsa e ricoverata in ospedale per una possibile intossicazione da sostanze stupefacenti. Ad allertare i soccorritori sono stati i vicini di casa, che hanno visto i suoi due figli, di 8 il più piccolo e 10 il più grande, giocare tra loro in mezzo alla strada, senza scarpe né calze. Si sono preoccupati e sono andati a cercare i genitori per sincerarsi della situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

