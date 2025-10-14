Mentre una flottiglia di cannoniere statunitensi è radunata al largo delle coste del Venezuela la leader dell' opposizione spiega che Maduro ha attualmente l' opportunità di andare verso una transizione pacifica

( t esto redazione online) «Il tempo di Nicolas Maduro è scaduto, ma può ancora lasciare il potere pacificamente», ha dichiarato la vincitrice del premio Nobel per la pace Maria Corina Machado, in un’intervista dal suo nascondiglio. Leggi anche › Chi è María Corina Machado, la Thatcher venezuelana che guida le proteste contro Maduro La premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado: «Il tempo di Maduro è scaduto». Mentre una flottiglia di cannoniere statunitensi si radunava al largo delle coste del Venezuela, la leader dell’opposizione venezuelana ha spiegato in un’intervista a Afp che Maduro «ha attualmente l’opportunità di andare verso una transizione pacifica». 🔗 Leggi su Iodonna.it

