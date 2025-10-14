Mense scolastiche e ospedaliere a rischio | la ristorazione collettiva italiana è un bivio

Il settore della ristorazione collettiva si trova in una situazione molto delicata. Sì, perché è arrivato il momento di invertire la rotta per continuare a fornire servizi di qualità, tutelare l’occupazione e consentire alle imprese di investire in ambiente, innovazione, trasparenza e tracciabilità dei processi produttivi. È così per Vivenda Spa, un’azienda del Consorzio La Cascina che ha in gestione servizi di ristorazione collettiva in tutta Italia. L’allarme proviene da dati concreti e molto preoccupanti. Gare per le mense scolastiche andate deserte a Firenze, affidamenti per la ristorazione ospedaliera bocciati dall’ANAC per incongruità delle basi d’asta nelle Marche, margini per le società ormai ridotti all’osso. 🔗 Leggi su Panorama.it

