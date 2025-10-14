Menisco per lo juventino fuori un mese e mezzo Bremer il ginocchio fa ancora crac
Non c’è pace per la Juventus e per il suo leader difensivo, Bremer: dopo aver saltato quasi tutto il campionato passato per la rottura del legamento crociato posteriore, è di ieri la notizia di un nuovo intervento al quale il brasiliano si deve sottoporre, allo stesso ginocchio. Serviranno almeno sei settimane prima di vederlo ripartire. Ieri Bremer era assente agli ripresa degli allenamenti alla Continassa dopo quattro giorni di riposo, perché è andato in Francia per sottoporsi a controlli al ginocchio: "Il consulto medico dal dott. Sonnery-Cottet ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva" ha spiegato il club bianconero attraverso una nota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
