memorie di guerra nella casa della pace

È stato inaugurato sabato ‘ Gotica 64 ’, il nuovo centro documentale dedicato alla Linea Gotica. Lo spazio è parte di un ampio progetto di rigenerazione delle Fornaci Bonani Pelloni di Vergato, dove in passato era prodotta la calce utilizzata per costruire la ferrovia porrettana. In seguito saranno riqualificati anche il parco urbano e l’ex ghiacciaia che sarà utilizzata come spazio polifunzionale. L’intervento ha richiesto finanziamenti per un importo di oltre 1,5 milioni di euro: 500 mila provenienti dalla Città metropolitana, 750 mila ottenuti dal bando rigenerazione della regione e i restanti 300 mila coperti direttamente dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

