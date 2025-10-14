Meloni unica donna tra i leader di Sharm el Sheik | un esempio che parla al mondo non solo alle italiane
Ci sono loro e c’è lei. Il fatto che Giorgia Meloni fosse l’unica leader donna presente alla storica firma dell’accordo di Sharm el Sheik non è passato inosservato ai cronisti della politica. Epperò la circostanza è stata trattata più con la curiosità che si riserva a un fatto di colore che con l’attenzione che merita un fatto sostanziale. Sfiorandone, ma non cogliendone fino in fondo la portata anche simbolica. Se non ci fosse stata Giorgia Meloni, il vertice egiziano sarebbe stato l’ennesimo momento in cui a scrivere la storia erano solo gli uomini. Invece, grazie alla presenza della premier italiana è stato un momento in cui si è affermato a livello planetario un preciso protagonismo femminile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
