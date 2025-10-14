Meloni tra i big che ricostruiranno la Striscia
Il premier, unica donna al vertice in Egitto: «Giornata storica, l’Italia c’è e fa la differenza». Poi l’appello all’opposizione: «Spero nell’unanimità dell’Aula sulle missioni». Il presidente Usa: «Ti offendi se dico che sei bella?». Bilaterale con Al Sisi sul Piano Mattei. 🔗 Leggi su Laverita.info
Argomenti simili trattati di recente
#DarioClemente #Prugna #meloni #gaza #pace - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: "Riconosceremo lo stato di Palestina solo con ostaggi liberi e senza Hamas nella Striscia" - La premier parla ai giornalisti dopo l'intervento di Donald Trump al Palazzo di vetro: "Bisogna capire su chi si vuole fare pressione. Come scrive ilfoglio.it