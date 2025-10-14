Meloni pubblica l’autobiografia negli Usa Trump la sponsorizza | Comprate tutti il libro

Il nome di Donald Trump, anzi dei Donald Trump, occupa una buona metà della copertina di I am Giorgia, l’edizione americana della biografia scritta dalla premier italiana Giorgia Meloni. Il nome della presidente del Consiglio campeggia in alto, lei che è autrice e protagonista dell’opera. Appena sotto il nome di Donald Trump Jr., figlio maggiore del leader statunitense: è sua la mano che eccezionalmente ha composto la prefazione a stelle e strisce del libro. Più in basso, in un bollino, un commento di Trump: «Meloni è una leader FANTASTICA». Ed è proprio l’inquilino della Casa Bianca, all’indomani dell’incontro per la pace in Medio Oriente a Sharm el-Sheikh in cui non ha lesinato adulazioni a Meloni, è corso sul suo social Truth per sponsorizzarne il libro. 🔗 Leggi su Open.online