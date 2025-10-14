Dolore e commozione per la morte dei tre carabinieri durante uno sgombero nel Veronese. Dopo le condoglianze espresse a nome del governo subito dopo la tragedia, la premier Gorgia Meloni ha postato sui social un video in cui l’arma dei carabinieri ricorda con un minuto di silenzio le vittime dell’esplosione. “Il sentito omaggio dell’Arma dei carabinieri a Marco, Valerio e Davide: i tre carabinieri caduti oggi nell’adempimento del dovere”, scrive la premier. Carabinieri, Meloni posta il video del minuto di raccoglimento. “Rinnovo il mio cordoglio e il mio abbraccio ai loro cari e a tutta la grande famiglia dell’Arma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni posta il filmato del minuto di silenzio: “Il mio abbraccio ai loro cari e all’Arma” (video)