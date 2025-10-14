Meloni in lacrime Trump disperato come Putin Il video che rende umani i potenti del mondo – Il video

Avete mai visto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni piangere commossa? E avete mai fissato il volo del presidente Usa Donald Trump, devastato dal dolore? Da Re Carlo a Papa Leone XIV, da Vladimir Putin a Emmanuel Macron, l’artista Eman Rus li fa piangere tutti. Grazie all’intelligenza artificiale, con un risultato a dir poco straordinario. «Sono loro ad essere artificiali, non l’AI», commenta un utente. «Questo video è tanto potente quanto utopico. Complimenti!», aggiunge un altro. La clip, rilanciata sul canale Instagram dell’artista, ha superato i 10mila like. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eman Rus (@emanruss) Chi è Eman Rus. 🔗 Leggi su Open.online