Melograno il frutto di stagione da mangiare anche in insalata | come aprirlo e prepararlo

Con l’autunno torna sulle nostre tavole uno dei frutti più scenografici e ricchi di benefici: il melograno. Colorato, succoso e pieno di proprietà, è perfetto non solo da gustare al naturale, ma anche per dare un tocco speciale a piatti salati, come le insalate. Il periodo giusto e come riconoscerlo. Questo è il momento perfetto per consumarlo: il melograno è infatti un frutto di stagione tra ottobre e dicembre. Quando lo scegli al mercato o al supermercato, prova a valutarne il peso: se è pesante rispetto alla sua dimensione, è un buon segno, perché vuol dire che è pieno di succo. La buccia può avere qualche imperfezione o macchia, ma ciò non compromette la qualità dei chicchi all’interno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Melograno, il frutto di stagione da mangiare anche in insalata: come aprirlo e prepararlo

