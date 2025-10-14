Melograno Art Gallery dal 16 al 22 ottobre le mostre personali di Mary Cappiello e Alessia Bernardeschi

Dal 16 al 22 ottobre la Melograno Art Gallery ospita le mostre personali di Mary Cappiello e Alessia Bernardeschi, due artiste che, con linguaggi diversi ma complementari, conducono in territori interiori fatti di visioni, emozioni e forza poetica. Il vernissage è previsto per sabato 18 alle 18. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

