Melograno Art Gallery dal 16 al 22 ottobre le mostre personali di Mary Cappiello e Alessia Bernardeschi
Dal 16 al 22 ottobre la Melograno Art Gallery ospita le mostre personali di Mary Cappiello e Alessia Bernardeschi, due artiste che, con linguaggi diversi ma complementari, conducono in territori interiori fatti di visioni, emozioni e forza poetica. Il vernissage è previsto per sabato 18 alle 18. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Alessia Bernardeschi – "La forza sottile" 16 – 22 ottobre 2025 Vernissage sabato 18 ottobre ore 18 Melograno Art Gallery – Livorno La ricerca di Alessia Bernardeschi attraversa la figura femminile con grazia e determinazione. Le sue donne non grida
