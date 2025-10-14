Melissa Satta entra nella Kings League! Sarà la presidente della D-Power insieme a Vieri

Melissa Satta entra nella Kings League! Come Diletta Leotta, sarà la presidente della D-Power insieme a Christian Vieri La Kings League, il torneo di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué, continua ad allargare i propri orizzonti e a conquistare volti noti del panorama internazionale. Dopo l’ingresso di Diletta Leotta, anche Melissa Satta entra ufficialmente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Melissa Satta entra nella Kings League! Sarà la presidente della D-Power insieme a Vieri

