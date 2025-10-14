Melissa Satta entra nella Kings League! Sarà la presidente della D-Power insieme a Vieri

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Melissa Satta entra nella Kings League! Come Diletta Leotta, sarà la presidente della D-Power insieme a Christian Vieri La Kings League, il torneo di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué, continua ad allargare i propri orizzonti e a conquistare volti noti del panorama internazionale. Dopo l’ingresso di Diletta Leotta, anche Melissa Satta entra ufficialmente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

melissa satta entra nella kings league sar224 la presidente della d power insieme a vieri

© Calcionews24.com - Melissa Satta entra nella Kings League! Sarà la presidente della D-Power insieme a Vieri

Leggi anche questi approfondimenti

melissa satta entra kingsKings League Italia: FC Zeta scatenati, Melissa Satta è la nuova vicepresidente. Roster confermato e obiettivi - Conferme nel roster e obiettivi chiari per la nuova stagione di Kings League Italia. Segnala atomheartmagazine.com

Melissa Satta entra nella Kings League: è la nuova vicepresidente della FC Zeta - Melissa Satta, diventando vicepresidente di FC Zeta, entra in quel novero di “volti noti” che hanno deciso di sposare la causa sportiva della Kings League, allargando il fascino sociale e mediatico ... Segnala it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Melissa Satta Entra Kings