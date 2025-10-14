Melissa McBride di The Walking Dead spiega il bacio di Carol a Daryl Dixon

Cinefilos.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo episodio di The Walking Dead: Daryl Dixon ha visto un bacio con Carol Peletier, e la star Melissa McBride ha rivelato cosa ha significato quel momento per il suo personaggio. Dopo aver recitato in The Walking Dead per 11 stagioni, McBride si è unita a Daryl Dixon come personaggio fisso della serie a partire dalla seconda stagione. Tuttavia, le trame romantiche che coinvolgono Carol sono state poche e sporadiche. McBride ha parlato con Entertainment Weekly del bacio di Carol con Antonio durante la stagione 3 di The Walking Dead, episodio 6, “Contrabando”, e ha ammesso che era “ da un po’ ” che il suo personaggio non aveva scene romantiche nella serie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

