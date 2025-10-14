Melissa Jefferson sfidata da 100 uomini | chi fosse riuscito a batterla avrebbe vinto 100mila dollari

Melissa Jefferson-Wooden ha accettato una sfida sui 100 metri in contemporanea contro 100 ragazzi scelti a caso: chiunque di loro l'avesse battuta si sarebbe messo in tasca ben 100mila dollari. Occhio al numero 35. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Melissa Jefferson-Wooden continua a splendere! La statunitense, dopo aver trionfato nei 100 metri, domina anche i 200 col tempo di 21''68, sbaragliando letteralmente la concorrenza

Ecco il VIDEO per rivivere il trionfo di Melissa Jefferson sui 100

Oblique Seville ha vinto la finale maschile dei 100 metri ai Mondiali di atletica, Melissa Jefferson-Wooden quella femminile - Nella finale maschile dei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo c'è stata una doppietta giamaicana: è arrivato primo il ventiquattrenne Oblique Seville, che ha corso in 9,77 secondi

Mondiali Tokyo - Melissa Jefferson-Wooden, che fulmine! Dopo i 100 vince l'oro anche nei 200 metri, che dominio - La statunitense, dopo aver trionfato nei 100 metri, domina anche i 200 col tempo di 21''68

Mondiali Atletica: Jefferson-Wooden oro sui 100 donne - Wooden ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri femminili ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025.