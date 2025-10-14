Melek in pericolo | la notte più drammatica della stagione

Tensione altissima nelle prossime puntate di “La Notte nel Cuore”, la soap turca di Canale 5 che continua a conquistare il pubblico con le sue trame avvolte nel mistero. Questa settimana segnerà una svolta drammatica: Melek sarà protagonista di una delle sequenze più intense e pericolose della stagione. La donna, divisa tra il desiderio di proteggere chi ama e la paura di perdere tutto, si troverà coinvolta in un evento che metterà a rischio la sua vita. Secondo le anticipazioni, Melek cadrà vittima di una trappola inaspettata ordita dai suoi nemici. Un incontro che sembrava innocuo si trasformerà in un incubo notturno, con la protagonista intrappolata in una situazione senza via d’uscita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it