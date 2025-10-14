Mel Gibson gira a Cinecittà il sequel de ‘La passione di Cristo’ nel cast tanti italiani

(Adnkronos) – Oltre vent'anni dopo l'uscita nelle sale de 'La passione di Cristo', a Roma negli studi di Cinecittà sono iniziate le riprese del sequel 'La resurrezione di Cristo'. A riportarlo è 'Variety'. Mel Gibson ha deciso di cambiare completamente il cast e ha scelto anche diversi volti italiani. Gesù sarà interpretato dall'attore finlandese . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

