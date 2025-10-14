Mega dj-set a cielo aperto in migliaia in viale Mazzoni | buona la prima per la festa | Sarà appuntamento fisso

Dopo il debutto sperimentale di domenica 12 ottobre, il sipario è pronto a riaprirsi anche il prossimo anno su una formula vincente, capace di riscoprire e valorizzare una delle vocazioni più autentiche di viale Mazzoni. In occasione del primo ‘Fritz Collective Fest’, il tratto di strada che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

