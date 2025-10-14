Medioriente | Meloni accelera su ricostruzione e aiuti Pd apre a militari in campo con Onu

"L'Italia, come ha assicurato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è pronta a fare la propria parte nel processo di ricostruzione a Gaza". Fonti di Palazzo Chigi ribadiscono le intenzioni già manifestate dalla premier dopo la firma dell'accordo di pace per il Medioriente, avvenuta ieri in Egitto. Intenzioni confermate anche oggi dalla stessa Meloni in Consiglio dei Ministri, dove ha chiesto che tutti i ministeri e le istituzioni coinvolte a vario titolo nel progetto di ricostruzione si riuniscano per fare il punto sui prossimi passi, con un'attenzione particolare all'aspetto degli aiuti umanitari". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Medioriente: Meloni accelera su ricostruzione e aiuti. Pd apre a militari in campo con Onu

