Medio Oriente Mattarella | Rilanciare soluzione due popoli due Stati

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "Bisogna rilanciare la soluzione di uno stato per ciascuno per i due popoli l'unica condizione per pace e sicurezza duratura". Lo ha detto il presidente della Repubblica in una dichiarazione dopo aver accolto Papa Leone XIV al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

