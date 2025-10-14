Medio Oriente Mattarella | Rilanciare soluzione due popoli due Stati – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "Bisogna rilanciare la soluzione di uno stato per ciascuno per i due popoli l'unica condizione per pace e sicurezza duratura". Lo ha detto il presidente della Repubblica in una dichiarazione dopo aver accolto Papa Leone XIV al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
