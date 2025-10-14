Mediaset non ha imparato nulla dalla Ruota | game show senza attualità
Max Giusti è già al lavoro su Caduta Libera, con la messa in onda prevista solo per l’inizio del 2026. La produzione è partita ad ottobre, circa tre mesi prima del debutto, confermando la strategia di magazzino anticipato che Mediaset applica da tempo. Tuttavia, questa scelta, se da un lato offre tranquillità alla rete, dall’altro riduce il coinvolgimento del pubblico, che fatica a sentirsi parte della programmazione e a percepire la contemporaneità dei contenuti. Il confronto con La Ruota della Fortuna. Il paragone con La Ruota della Fortuna è immediato. Gerry Scotti, alla guida del game show storico, mantiene sempre un forte legame con l’attualità. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
