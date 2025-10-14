Medellin-Palermo | la verità che tutti fingono di non vedere

Se un paio di migliaia di agenti, con cani poliziotto e metal detector, con reparti di Celere e dei Nocs, circondassero le due zone principali della Movida, quella del centro storico e quella “bene” del quadrilatero Libertà-Via La Lumia, cosa succederebbe? Metà dei locali di questi suk verrebbero chiusi per infrazioni alle normali leggi sanitarie e della decenza alimentare. Si sono moltiplicati locali senza alcun controllo non avendo il Comune un piano commerciale. Ognuno si alza la mattina e apre un punto di “fria, mancia e bevi” in un contesto di diffuso degrado urbano. Considerando ormai il clima che si registra riteniamo che sua difficile per persone normali e perbene poter resistere come imprenditori in questa terra di nessuno che somiglia sempre di più a Medellin. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

