Medaglia d' oro per Nando D' Agostino della Polisportiva Tethys
L’atleta abruzzese Nando D’Agostino ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati mondiali Virtus Fisdir di atletica leggera, disputatisi a Brisbane, in Australia. A congratularsi con il giovane atleta, che è tesserato con la Polisportiva Tethys di Chieti ed è originario di Pescara, è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
