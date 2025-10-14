Medaglia d' oro per Nando D' Agostino della Polisportiva Tethys

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atleta abruzzese Nando D’Agostino ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati mondiali Virtus Fisdir di atletica leggera, disputatisi a Brisbane, in Australia. A congratularsi con il giovane atleta, che è tesserato con la Polisportiva Tethys di Chieti ed è originario di Pescara, è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

