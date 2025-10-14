mecna pubblica la stessa canzone brano che anticipa il nuovo album

Da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali La stessa canzone, il nuovo brano di Mecna che anticipa l’album Discordia, armonia e altri stati d’animo. È da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali La stessa canzone, il nuovo brano di Mecna, prodotto da Lvnar. Il singolo, in rotazione radiofonica da venerdì 17 ottobre, anticipa il nuovo album Discordia, armonia e altri stati d’animo, fuori ovunque il 24 ottobre per EMI Records Italy Universal Music Italia e già disponibile in pre-order nei formati fisici LP Cover 1, LP Cover 2 autografato, CD Cover 3, CD Cover 2 autografato, assieme anche al vinile 10 pollici di Introspezione, l’EP uscito lo scorso luglio e ancora mai stampato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

