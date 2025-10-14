Meccanico sparito nel nulla su un peschereccio al largo di Lampedusa | il caso dal gip

Agrigentonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà giovedì, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo, l’udienza sull’opposizione alla richiesta di archiviazione relativa alla scomparsa di Hamdi Besbes, il giovane meccanico di bordo tunisino sparito nel luglio 2020 al largo di Lampedusa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

meccanico sparito peschereccio largoMeccanico scompare su un peschereccio, familiari contro l’archiviazione: “Vogliamo verità” - Il giovane meccanico è scomparso misteriosamente nel luglio 2020 al largo di Lampedusa dopo essersi imbarcato su un peschereccio ... Lo riporta grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Meccanico Sparito Peschereccio Largo