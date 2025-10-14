Meccanico sparito nel nulla su un peschereccio al largo di Lampedusa | il caso dal gip
Si terrà giovedì, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo, l’udienza sull’opposizione alla richiesta di archiviazione relativa alla scomparsa di Hamdi Besbes, il giovane meccanico di bordo tunisino sparito nel luglio 2020 al largo di Lampedusa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Meccanico scompare su un peschereccio, familiari contro l’archiviazione: “Vogliamo verità” - Il giovane meccanico è scomparso misteriosamente nel luglio 2020 al largo di Lampedusa dopo essersi imbarcato su un peschereccio ... Lo riporta grandangoloagrigento.it