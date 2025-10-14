Meccanico al lavoro nell’officina abusiva 26enne nei guai
Un’autofficina abusiva priva di qualsiasi tipo di autorizzazione allo svolgimento dell'attività. È stata scoperta a Foligno dalla polizia provinciale.Nel corso del controllo, infatti, è stato identificato come “titolare”un uomo di 26 anni residente a Foligno sorpreso nell’attività di montaggio e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
