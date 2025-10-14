Me la pagherete… Grande Fratello entra in confessionale ed è caos tra i concorrenti

Il pubblico del Grande Fratello ha emesso il suo primo verdetto: a lasciare la Casa, nella puntata del 13 ottobre, è stato Giulio Carotenuto. Una vera sorpresa, visto che era uno dei concorrenti che si erano messi maggiormente in luce nei primi giorni. La serata, condotta da Simona Ventura, è stata ricca di momenti intensi e inaspettati. Il pubblico e i concorrenti si sono commossi quando la conduttrice ha annunciato in diretta la notizia della pace in Medio Oriente tra Israele e Hamas, una notizia che ha toccato profondamente Rasha, nata in Giordania da famiglia palestinese, e Omer, di origini siriane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it