Maxi sequestro di hashish | arrestati due uomini dopo che si erano ribaltati con l’autovettura

Ternitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini rispettivamente di 37 e 46 anni sono stati arrestati dagli agenti della squadra volante per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i fatti risalgono al pomeriggio di venerdì 10 ottobre allorquando i poliziotti sono intervenuti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

