Maxi rissa al centro commerciale spuntano i bastoni | coinvolta una famiglia clienti in fuga

Ferraratoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi rissa al centro commerciale. Sabato 11 ottobre, i carabinieri di Copparo sono dovuti intervenire al supermercato ‘I Pioppi’ per sedare una lite, terminata con la denuncia di quattro persone. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il fatto avrebbe avuto origine da un diverbio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

maxi rissa centro commercialeMaxi rissa in centro, aggrediti gli agenti di polizia: un ferito, un arresto e raffica di denunce - Prima delle 23 di venerdì 10 ottobre due giovani, abituali frequentatori della piazza nelle ore not ... Si legge su lanuovasardegna.it

maxi rissa centro commercialeRissa al centro commerciale, sei persone coinvolte, un ferito - Sei persone sono state coinvolte in una rissa al villaggio commerciale di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria. Lo riporta rainews.it

Regolamento di conti per le piazze di spaccio, maxi rissa in centro - Grida, pugni, calci e feriti per una maxi rissa che si è scatenata questo pomeriggio nel centro storico della città. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Rissa Centro Commerciale