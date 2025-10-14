Maxi rete fantasma da 2 tonnellate sui fondali | la rimuoveranno carabinieri subacquei e Wwf

Il nucleo subacqueo dei carabinieri di Genova e il Wwf saranno protagonisti di un’operazione ad alto impatto: la rimozione di una rete da circuizione abbandonata (detta “ghost gear”) del peso di circa 2 tonnellate, impigliata a largo del porto di Genova nei pressi di una piattaforma petrolifera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

