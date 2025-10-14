Maxi operazione a Crotone contro la ' ndrangheta 18 arresti

Agi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Estorsioni,  danneggiamenti  e  gare truccate, ma anche un  omicidio  compiuto oltre vent'anni fa: su queste vicende ha fatto luce l'indagine della  Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro  che questa mattina è scaturita nell'operazione denominata ' Saulo '.  Ventuno le misure cautelari  eseguite tra le province di  Crotone,  Taranto  e  Bologna, oltre che in diverse case circondariali sul territorio nazionale, dai  carabinieri del comando provinciale di Crotone. Eseguiti 18 arresti . Diciotto persone sono finite in  carcere, mentre per altre tre è stato disposto l' obbligo di dimora  nel comune di residenza, tutte ritenute affiliate al  locale di 'ndrangheta di Cirò  e alle ' ndrine collegate di Strongoli e Cariati. 🔗 Leggi su Agi.it

maxi operazione a crotone contro la ndrangheta 18 arresti

© Agi.it - Maxi operazione a Crotone contro la 'ndrangheta, 18 arresti

News recenti che potrebbero piacerti

maxi operazione crotone controMaxi operazione antimafia contro cosche crotonesi: 21 arresti - CATANZARO – È scattata all’alba di oggi, 14 ottobre 2025, una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Ca ... Da ilcrotonese.it

maxi operazione crotone contro'ndrangheta, 21 arresti in una maxi-operazione antimafia fra Crotone, Taranto e Bologna - Eseguite all'alba dai carabinieri 18 misure cautelari in carcere e 3 obblighi di dimora per associazione a delinquere e altri reati ... Riporta rainews.it

maxi operazione crotone controGli arrestati dell’operazione contro cosche crotonesi, scoperti autori omicidio del 2003 (NOMI) - Quindici arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso e tre per un omicidio del 2003. Da ilcrotonese.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Operazione Crotone Contro