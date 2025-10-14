Maxi operazione a Crotone contro la ' ndrangheta 18 arresti
AGI - Estorsioni, danneggiamenti e gare truccate, ma anche un omicidio compiuto oltre vent'anni fa: su queste vicende ha fatto luce l'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che questa mattina è scaturita nell'operazione denominata ' Saulo '. Ventuno le misure cautelari eseguite tra le province di Crotone, Taranto e Bologna, oltre che in diverse case circondariali sul territorio nazionale, dai carabinieri del comando provinciale di Crotone. Eseguiti 18 arresti . Diciotto persone sono finite in carcere, mentre per altre tre è stato disposto l' obbligo di dimora nel comune di residenza, tutte ritenute affiliate al locale di 'ndrangheta di Cirò e alle ' ndrine collegate di Strongoli e Cariati. 🔗 Leggi su Agi.it
