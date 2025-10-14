Max Cimatti celebra i grandi nomi del cantautorato con lo spettacolo Quando eravamo re

Cesenatoday.it | 14 ott 2025

Nella seconda parte degli anni '70, tra lotte per i diritti civili, rivolte e sanguinosi attentati, la canzone d'autore italiana vive una vera età dell'oro, un vento nuovo che soffia attraverso le melodie e i testi di cantautori leggendari come Lucio Battisti, Fabrizio De André, Pino Daniele. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

