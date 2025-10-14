Mauro Sacripanti argento tricolore racconta il suo beach volley | passione team e sogni da inseguire

Mauro Sacripanti, vice-campione d’Italia di beach volley Appena salito per la quarta volta sul podio del Campionato Italiano, Mauro Sacripanti si racconta ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada dopo un’altra stagione da protagonista. Nelle prime tre edizioni aveva condiviso il podio con Manuel Alfieri, ma stavolta è stato proprio lui a fermare il sogno tricolore di Sacripanti, che ha comunque conquistato un argento prezioso in coppia con Giacomo Titta. La sua intervista è un vero manuale di beach volley: organizzazione, passione, visione e dedizione totale verso uno sport che vive 365 giorni l’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

