Maurizio Cattelan sorprendente | le 5 cose che forse non sapete del grande artista
L'ex «ragazzo terribile» dell'arte si racconta per la prima volta a cuore aperto: la povertà, i dubbi dell'inizio, la paura della fama (e di perdere tutto). Una biografia per immagini con indimenticabili confessioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
L’assessore alla Cultura Sergio Gandi risponde al consigliere Filippo Bianchi (FdI) sui costi della mostra «Seasons» di Maurizio Cattelan. - facebook.com Vai su Facebook
Caccia al tesoro con Maurizio Cattelan. Si parte da New York il 30 settembre e poi Londra e Amsterdam. Tre città e tre vincitori. In palio è We Are The Revolution, una nuova scultura del padovano che ama definirsi un operaio dell'arte. #ANSA Vai su X
L’ultima provocazione di Maurizio Cattelan a Marmomac - Non potendo presenziare alla premiazione del Marmomac Best Communicator Award 2025, Maurizio Cattelan ha inviato la sua testa di marmo a ritirare il premio. Come scrive living.corriere.it
Busto di Cattelan scolpito da robot "ritira" un premio a Verona - Un busto in marmo di Carrara che raffigura Maurizio Cattelan ha ritirato simbolicamente, al posto dell'artista che non poteva essere presente di persona, ieri a Verona, il premio dell'edizione 2025 ... Scrive ansa.it
Cattelan a Bergamo ha trovato l'ultima frontiera per stupire, tra indignati e creduloni - Maurizio Cattelan a Bergamo è apparso nei giorni scorsi meditando per strada, regalandosi ai selfie dei passanti, piazzando un bambino sulle spalle di Garibaldi nella notte prima dell’apertura della ... Secondo bergamo.corriere.it