Maurilio Colombini è morto ma un artista non può morire

Maurilio Colombini è morto. Maurilio Colombini non è morto. Un artista non può morire, nemmeno quando l’indifferenza del mondo si dispiega come una nebbia sul suo nome, nemmeno quando l’oblio erode terreno da sotto i piedi. Gli artisti vivono nella sfera eterna dell’arte e l’arte si spegnerà solo quando si spegnerà anche il sole. Ma noi siamo di quelli che non dimenticano gli artisti, per questo voglio ricordare Maurilio. Lo conobbi sei anni fa a Piombino, grazie alla generosità di Dario Ballantini (Dario considera Maurilio uno dei suoi maestri di pittura, oltre che un carissimo amico), ci fu subito una corrente di simpatia tra di noi, era presente anche Daniela, artista e compagna di vita di Maurilio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

