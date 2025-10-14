Maule | ’Vasellini? Gli elettori hanno giudicato’

GROSSETO Un crollo. Verticale. Quello che resta della Lega in provincia di Grosseto si attesta intorno al 4%. Praticamente la metà dell’ultima tornata elettorale alle elezioni regionali. "E’ andata molto male - inizia Andrea Maule (foto), il commissario del partito di Salvini per la Maremma - L’unica cosa positiva che registriamo è che su Grosseto la coalizione di centrodestra ha retto l’urto. Se non mi sbaglio siamo ancora la prima forza politica della città con oltre il 50%". Per il resto Maule non si nasconde: "La linea della Lega in provincia è drammatica - aggiunge - abbiamo dimezzato i voti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

