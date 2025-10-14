Matteo Sioli | Tanti aspetti da migliorare Tamberi mi stimola Ai Mondiali mi aspettavo di più
Matteo Sioli ha dimostrato tutto il suo talento nel corso di questa stagione e ha fatto intendere di essere una promessa sontuosa nel salto in alto: bronzo agli Europei Indoor (2.29 in quel di Apeldoorn, alla sua prima uscita con la Nazionale assoluta), oro agli Europei Under 23 (con il personale di 2.30 metri in quel di Bergen) e ottavo posto ai Mondiali, a cui ha partecipato per la prima volta meritandosi l’ingresso in finale. Il 20enne, tra l’altro tra i tre finalisti della categoria Rising Star nell’ambito dei Golden Tracks, i cosiddetti Oscar dell’atletica europea, si è raccontato in un’intervista rilasciata a OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Matteo Sioli può vincere il premio come Rising Star! Sarà sfida con un rivale di Furlani... - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Sioli tra le stelle emergenti dell’atletica europea! Sfida a un rivale di Furlani per il Rising Star - - X Vai su X
Matteo Sioli: “Tanti aspetti da migliorare, Tamberi mi stimola. Ai Mondiali mi aspettavo di più” - Matteo Sioli ha dimostrato tutto il suo talento nel corso di questa stagione e ha fatto intendere di essere una promessa sontuosa nel salto in alto: ... Da oasport.it
Sioli ottavo con 2,24 nella finale mondiale dell'alto a Tokyo - Matteo Sioli chiude all'ottavo posto con un miglior salto di 2,24 la finale dell'alto maschile dei campionati del mondo di Tokyo, al termine di una gara in cui ha superato la misura di entrata a 2. Come scrive sportmediaset.mediaset.it
Matteo Sioli: oro nel salto in alto per il 19enne talento milanese, che ora sogna in grande pure in vista di Tokyo, a settembre - Atletica lombarda protagonista anche agli Europei Under 23 di Bergen con un risultato che spicca su tutti, l’oro di Matteo Sioli nell’alto. milano.corriere.it scrive