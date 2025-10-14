Matteo Sioli ha dimostrato tutto il suo talento nel corso di questa stagione e ha fatto intendere di essere una promessa sontuosa nel salto in alto: bronzo agli Europei Indoor (2.29 in quel di Apeldoorn, alla sua prima uscita con la Nazionale assoluta), oro agli Europei Under 23 (con il personale di 2.30 metri in quel di Bergen) e ottavo posto ai Mondiali, a cui ha partecipato per la prima volta meritandosi l’ingresso in finale. Il 20enne, tra l’altro tra i tre finalisti della categoria Rising Star nell’ambito dei Golden Tracks, i cosiddetti Oscar dell’atletica europea, si è raccontato in un’intervista rilasciata a OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Sioli: “Tanti aspetti da migliorare, Tamberi mi stimola. Ai Mondiali mi aspettavo di più”