Matteo Bocelli | A scuola ci chiamavano privilegiati viziati Facevano commenti sulla cecità del babbo Le offesucce ti aiutano a restare semplice

Nel corso di un’intervista rilasciata a Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera, Matteo Bocelli ha condiviso alcuni ricordi legati alla scuola. Figlio del celebre tenore Andrea Bocelli, oggi anche lui impegnato in una carriera musicale internazionale, ha raccontato episodi che, pur distanti nel tempo, continuano a parlarci del ruolo dell’educazione — formale e familiare — nella costruzione dell’identità. L'articolo Matteo Bocelli: “A scuola ci chiamavano privilegiati, viziati. Facevai sulla cecità del babbo. Le offesucce ti aiutano a restare semplice” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

