Matteo Berrettini ufficializza la sua nuova relazione con l’ex ballerina di Amici Vanessa Bellini

Matteo Berrettini ha ufficializzato la sua nuova relazione con Vanessa Bellini, ex ballerina di Amici 22. Dopo mesi di indiscrezioni, il tennista romano e la giovane artista hanno confermato il legame attraverso i rispettivi profili Instagram. Berrettini, reduce dalla separazione da Melissa Satta nel febbraio 2024, aveva mantenuto il riserbo sulla propria vita privata. Nel tempo erano circolate voci su presunti flirt con Federica Lelli, ex di Ultimo, e con Sarah Toscano, ma senza conferme. A riaccendere l’attenzione era stata l’apparizione della nuova coppia a Portofino, dove – come riportato da Diva e Donna – “ davanti a un piatto di spaghetti, è Matteo a imboccare la sua dama “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Matteo Berrettini ufficializza la sua nuova relazione con l’ex ballerina di Amici Vanessa Bellini

