Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la relazione | la prima foto social conferma la coppia

C’è una nuova coppia che sta facendo impazzire i social, ed è quella formata da Matteo Berrettini e Vanessa Bellini. Dopo mesi di indizi, like sospetti e photodump studiati nei dettagli, il tennista e la ballerina hanno deciso di uscire allo scoperto. È bastato un selfie in ascensore, condiviso in occasione del ventiduesimo compleanno di lei, per mettere fine alle voci e confermare ciò che molti sospettavano: tra i due è nato un amore vero, di quelli che si costruiscono tra sguardi complici e quotidianità condivisa. Matteo Berrettini e Vanessa Bellini: la prima foto insieme. La foto che ha mandato in tilt i fan non è una posa patinata da copertina, ma un’immagine intima, spontanea. 🔗 Leggi su Dilei.it

