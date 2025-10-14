Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la loro storia la prima foto social del tennista e l'ex di Amici

Dopo mesi di rumors sulla loro frequentazione, adesso Vanessa Bellini e Matteo Berrettini escono allo scoperto e confermano la loro storia attraverso la prima foto insieme sui social. A pubblicarla è stata l'ex ballerina di Amici 2022 in occasione del suo compleanno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Matteo Berrettini ritrova l'amore con Vanessa Bellini: selfie in ascensore. «Ognuno ha un posto speciale nel mio cuore» - facebook.com Vai su Facebook

Stop al primo turno di Shanghai per Matteo Berrettini, fermato da Mannarino per 7-5, 7-6. - X Vai su X

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la loro storia, la prima foto social del tennista e l’ex di Amici - Dopo mesi di rumors sulla loro frequentazione, adesso Vanessa Bellini e Matteo Berrettini escono allo scoperto e confermano la loro storia attraverso la ... Da fanpage.it

Matteo Berrettini ritrova l'amore con Vanessa Bellini: selfie in ascensore. «Ognuno ha un posto speciale nel mio cuore» - Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, la storia è ufficiale. Riporta ilgazzettino.it

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini escono allo scoperto… con un selfie in ascensore - Dopo mesi di indiscrezioni, arriva l’immagine sorridente della novella coppia. Lo riporta msn.com