Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la loro storia | il primo selfie insieme

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini hanno deciso di non nascondersi più. La coppia è finalmente uscita allo scoperto, condividendo con i fan la loro prima foto insieme. Si tratta di un tenero selfie in ascensore, pubblicato da Vanessa sul proprio profilo Instagram. Nello scatto, il tennista romano di 29 anni sorride accanto alla giovane ballerina, in un momento di quotidianità semplice ma significativo. È proprio Matteo, telefono alla mano, a immortalare il momento riflesso nello specchio dell'ascensore. Una dedica speciale per il compleanno. La foto è comparsa all'interno di un carosello di immagini che Vanessa ha pubblicato per celebrare il suo 22esimo compleanno.

