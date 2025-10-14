Matteo Berrettini e Vanessa Bellini | l’amore è ufficiale e social

Il campione del tennis e l'ex ballerina di Amici confermano la loro storia via Instagram. Tra le foto di compleanno di Vanessa Bellini, infatti, compare anche un selfie in ascensore con Berrettini. E anche il tennista include la fidanzata in un carousel di foto social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

matteo berrettini e vanessa bellini l'amore è ufficiale e social

