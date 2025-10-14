Mattarella | ‘UE antidoto a conflitti di ogni genere’

ROMA, 14 OTT – “Un’indicazione di grande significato proviene dall’Europa e dalla sua storica svolta che ha visto popoli che si erano a lungo duramente combattuti raccogliersi insieme intorno ai principi di pace e di collaborazione per un futuro comune. Un nucleo di valori, che, nei padri fondatori – molti di formazione cristiana – ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: ‘UE antidoto a conflitti di ogni genere’

