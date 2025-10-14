Mattarella | Spesso a pagare un prezzo alto nelle guerre sono le comunità cristiane – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "A fare le spese di un mondo nel quale la convivenza pacifica è messa così in pericolo, sono sempre i più vulnerabili, soprattutto bambini e giovani, Non è accettabile che venga sottratto il futuro a intere generazioni. Spesso a pagare un prezzo alto nelle guerre sono le comunità cristiane, prese di mira per il ruolo di stabilizzazione e di moderazione che tradizionalmente esercitano, in particolare nel Vicino Oriente". Lo ha detto il Presidente della Repubblica in una dichiarazione dopo aver accolto Papa Leone XIV al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

TG Plus Venezia. . CRONACA. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Venezia CRONACA. Domani Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro CRONACA. Massimo Recalcati Lunedì al Festival delle Idee SPORT. L’Orienteering nazi - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella: "Social come armi, contrastare il bullismo" #Mattarella #bullismo #social #22settembre Vai su X

Mattarella: Spesso a pagare un prezzo alto nelle guerre sono le comunità cristiane - (Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "A fare le spese di un mondo nel quale la convivenza pacifica è messa così in pericolo, sono sempre i più vulnerabili, soprattutto bambini e giovani, Non è accett ... Riporta quotidiano.net

Il Papa al Quirinale, Mattarella: “Due Stati unica soluzione per la pace a Gaza” - Il Capo dello Stato: “Viviamo tempi di grande difficoltà. Si legge su quotidiano.net

Mattarella al Papa: inaccettabile sottrarre futuro a intere generazioni - (askanews) – “A fare le spese di un mondo nel quale la convivenza pacifica è messa così in pericolo, sono sempre i più vulnerabili, soprattutto bambini e giovani. Da msn.com