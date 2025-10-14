Mattarella | Scintilla di speranza in Medio Oriente Va rilanciata soluzione due popoli due Stati
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione dopo aver accolto Papa Leone XIV al Quirinale, ha rilanciato la soluzione due popoli due Stati per il Medio Oriente. “In Medio Oriente, alla ferita atroce dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione che ha superato non soltanto criteri di proporzionalità, ma anche i confini di umanità – ha detto il Capo dello Stato – Oggi c’è ‘ una scintilla di speranza ‘ che va sostenuta con convinzione”. Augurandosi che il negoziato sulle tappe successive “si concluda positivamente” e conduca al più presto “a una interruzione definitiva delle ostilità e delle violenze nella Striscia”, Mattarella rilancia anche la soluzione di “ uno Stato per ciascuno di due popoli “, la sola, specifica, “in grado di consentire la possibilità di un futuro in cui tutti, Israele e Palestina, trovino pace e sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
9/10/25. Perché Mattarella ha chiesto al Parlamento di fare chiarezza sulla festa di San Francesco? A rispondere il nostro Angelo Picariello - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Mattarella, 'scintilla di speranza che va sostenuta con convinzione' - "In Medio Oriente, alla ferita atroce dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione, che ha superato non soltanto criteri di proporzionalità, ... Da msn.com
Leone XIV al Quirinale: Mattarella, auspicio per “interruzione definitiva delle ostilità e delle violenze nella Striscia”, “non assuefarci a tanta efferatezza” - "Viviamo tempi di grande difficoltà", in cui "preoccupa il venir meno di meccanismi che costruiscono fiducia tra gli Stati", con il progressivo accantonamento del multilateralismo. Scrive agensir.it
Il Papa al Quirinale, Mattarella: “Due Stati unica soluzione per la pace a Gaza” - Il Capo dello Stato: “Viviamo tempi di grande difficoltà. Si legge su quotidiano.net