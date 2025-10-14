Mattarella riceve Papa Leone | Grati alla Chiesa per sostegno a più deboli e accoglienza migranti
(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "La solidità del rapporto con la Chiesa cattolica ha significato per l'Italia – e tengo a ricordarlo in questa occasione – un rafforzamento del patrimonio vitale e indivisibile dell'unità nazionale, accrescendo la coesione del nostro popolo, contribuendo alla consapevolezza della responsabilità che ciascuno reca verso la comunità in cui vive. La Chiesa cattolica ha svolto e continua a svolgere un'azione mirabile a sostegno delle frange più deboli della popolazione. E per questo Le siamo profondamente grati. Un impegno che vediamo, quotidianamente, promuovere opere sociali di grande valore, accoglienza ai migranti, impegno per la legalità". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mattarella riceve Italvolley: Ha ragione Velasco, cresce una generazione eccezionale Vai su X
Agenzia Vista. . Mattarella riceve Italvolley: Ha ragione Velasco, cresce una generazione eccezionale - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV al Quirinale, Mattarella: legame imprescindibile tra Santa Sede e Italia - Il Papa: "La Chiesa Cattolica e lo Stato Italiano collaborano per il bene comune, a servizio della persona umana, la cui dignità inviolabile deve sempre stare al primo posto nei processi decisionali" ... Si legge su rainews.it
Papa Leone XIV da Mattarella. Il presidente: “Due popoli due Stati unica soluzione a Gaza" - Il presidente: “Due popoli due Stati unica soluzione a Gaza' ... Secondo tg24.sky.it
Mattarella riceve papa Leone: i corazzieri a cavallo scortano l'auto del pontefice al Quirinale - La automobile con a bordo il pontefice ha varcato il portone principale scortata da un drappello di corazzieri a cavallo. Da repubblica.it