Mattarella | Reazione ad attacco Hamas 7 ottobre ha superato proporzionalità e i confini di umanità

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "In Medio Oriente, alla ferita atroce dell'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione che ha superato non soltanto criteri di proporzionalità, ma anche i confini di umanità. Oggi c'è “una scintilla di speranza” - come Vostra Santità ha rimarcato - che va sostenuta con convinzione. La liberazione degli ostaggi rimasti in vita è di grande valore e coinvolge quanti hanno a cuore civiltà e dignità delle persone, rivolgendo un pensiero a quanti sono morti in quella crudele condizione di prigionia. Il cessate il fuoco a Gaza consente di iniziare a porre riparo a quella popolazione, così provata da brutale sofferenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

